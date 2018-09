Der Tagesspiegel: Geoforschungszentrum Potsdam zum Tsunami-Frühwarnsystem: Die Software hat einwandfrei funktioniert

Berlin (ots) - Das Geoforschungszentrum Potsdam (GFZ) hat Kritikzurückgewiesen, das Tsunami-Frühwarnsystem habe in Indonesien nichtrichtig funktioniert. "Nach unseren Informationen hat die Softwareeinwandfrei funktioniert", sagte Josef Zens, der Sprecher des GFZ,dem in Berlin erscheinenden "Tagesspiegel" (Montagausgabe). EineWarnung für das Gebiet sei bereits fünf Minuten nach dem Beben imLagezentrum des Tsunami-Frühwarnsystems eingetroffen.Das System habe eine Warnung für Palu, die Hauptstadt der ProvinzZentralsulawesi, vor einem Tsunami zwischen 0,5 und drei Metern Höheausgegeben. Der Tsunami habe dann erst nach 25 Minuten in Sulawesidie Küste getroffen. Die Vermutung sei also, dass "irgendetwas beider menschlichen Übermittlung der Warnung vor Ort in Sulawesi nichtfunktioniert hat", sagt Zens. Das Lagezentrum für das Frühwarnsystemliegt in Jakarta, mehr als 1500 Kilometer von Sulawesi entfernt.https://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/erdbebenkatastrophe-indonesien-beklagt-mehr-als-800-tote-kritik-an-tsunami-warnsystem/23131582.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell