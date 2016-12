Der Tagesspiegel: Geheimtreffen bei Düsseldorf: SPD-Führung will K-Frage am 10. Januar klären

Berlin (ots) - Berlin - Die engere SPD-Führung will bei einemvertraulichen Treffen in der Nähe von Düsseldorf am 10. Januarklären, wer sie als Kanzlerkandidat in den Bundestagswahlkampf führt.Das berichtet der Berliner "Tagesspiegel" (Freitagausgabe) unterBerufung auf SPD-Kreise. An dem Treffen nehmen neben SPD-Chef SigmarGabriel und der nordrhein-westfälischen Ministerpräsidentin undSPD-Landesvorsitzenden Hannelore Kraft auch Hamburgs BürgermeisterOlaf Scholz, der scheidende EU-Parlamentspräsident Martin Schulzsowie mehrere stellvertretende SPD-Vorsitzende teil. Gabriel hat alsParteichef das Recht des ersten Zugriffs auf die Kanzlerkandidatur.Sollte er verzichten, steht der langjährige Europapolitiker Schulzbereit. Auch dem Hamburger Regierungschef und stellvertretendenParteivorsitzenden Scholz werden Ambitionen nachgesagt. Bei einerKlausur am 29. Januar soll sich der SPD-Vorstand mit der wichtigstenPersonalentscheidung der SPD im Jahr 2017 befassen. Ein SPD-Sprecherwollte das Treffen in Düsseldorf weder bestätigen noch dementieren.Die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur werde wie in den Gremienverabredet Ende Januar fallen. "Der Zeitplan gilt."http://www.tagesspiegel.de/politik/geheimtreffenbei-duesseldorf-spd-fuehrung-will-k-frage-am-10-januar-klaeren/19170616.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell