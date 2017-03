Der Tagesspiegel: Gauland verteidigt Höckes umstrittene Hitler-Aussage

Berlin (ots) - AfD-Vize Alexander Gauland hat die Aussagen seinesParteikollegen Björn Höcke zur historischen Bewertung Adolf Hitlersverteidigt. Höcke habe eigentlich gemeint, "dass wenn man Hitler alsabsolut böse ansieht, nimmt man ihn aus der Geschichte raus. Dann ister eine Figur der Hölle, die wir historisch nicht mehr betrachtenkönnen", sagte Gauland dem "Tagesspiegel" (Donnerstagausgabe). Erbezog sich damit auf eine Aussage, die Höcke gegenüber den "WallStreet Journal" gemacht hatte.Wörtlich hatte Höcke dem US-Medium gesagt: "Das große Problem ist,dass man Hitler als das absolut Böse darstellt. Wir wissen abernatürlich, dass es in der Geschichte kein Schwarz und kein Weißgibt." Höcke wurde daraufhin eine Verharmlosung Hitlers vorgeworfen.Gauland kann das nicht erkennen. Hitler sei in vielerlei Hinsichteine politische Katastrophe und ein Verbrecher gewesen. Doch er seidurch Wahlen an die Macht gekommen, sei gefördert worden. Durch denBegriff "absolut böse" werde das ausgeklammert. "Das istahistorisch", sagte Gauland.Online: http://www.tagesspiegel.de/politik/afd-gauland-verteidigt-hoeckes-hitler-aussage/19487308.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell