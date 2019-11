Der Tagesspiegel: Gauck: Linke muss stärker an ihrer Regierungsfähigkeit arbeiten

Berlin (ots) - Altbundespräsident Joachim Gauck hat die Linksparteiaufgefordert, stärker an ihrer Regierungsfähigkeit zu arbeiten. "Irgendwann"seien dann auch Koalitionen zwischen CDU und der Linken machbar, sagte Gauck imInterview mit dem "Tagesspiegel" (Sonntagausgabe). Dafür müsse sich die Linkeaber "bedeutend stärker" ändern als die CDU. In Thüringen habe die LinkeRegierungsfähigkeit bewiesen. Diesen Weg müsse die Partei fortsetzen, "hin zumRealismus, weg von kommunistischen Zwangsvorstellungen", sagte Gauck. In SachenEuropa, Nato und Menschenrechte seien "relevante Teile" der Linkspartei abernoch nicht weit genug.Der frühere Bürgerrechtler übte scharfe Kritik an den Versuchen der AfD, sichals neue Ost-Partei zu inszenieren. "Wütend macht mich, wenn der schönste Satzder deutschen Politikgeschichte missbraucht wird, nämlich: Wir sind das Volk!",sagte er. Der Satz stamme aus einer Zeit, als es im Osten keine legitimierteRegierung und keine offene Gesellschaft gegeben habe. "Die Worte von damalsheute gegenüber Regierungen und Parlamenten anzuwenden, die in freien Wahlen vomVolk gewählt worden sind, das ist eine bodenlose Rosstäuscherei", sagte Gauck.Er warf der AfD vor, "nicht selten" mit völkischen, fremdenfeindlichen Parolenzu zündeln, Teile der Partei machten die Demokratie verächtlich. "In diesemMilieu ist ein Klima des Hasses entstanden, aus dem dann sogar Gewaltverbrechenerwachsen können", sagte Gauck. Verantwortlich im juristischen Sinne seien dierechtspopulistischen Akteure nicht, aber sie distanzierten sich nichtausreichend von geistigen Brandstiftern.https://www.tagesspiegel.de/politik/weg-von-kommunistischen-zwangsvorstellungen-gauck-fordert-linke-auf-an-regierungsfaehigkeit-zu-arbeiten/25182512.htmlRückfragen bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon: 030-290 21 14301Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell