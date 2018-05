Der Tagesspiegel: Gabriel fordert massive Investitionen in Einigung Europas

Berlin (ots) - Ex-Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat stärkereInvestitionen zu Gunsten Europas angemahnt. "Eine offensiveInvestitionspolitik in Europas Zusammenhalt - von der Bankenunionüber einen gemeinsamen Währungsfonds bis hin zu Investitionen inForschung, Sicherheit und Infrastruktur ist im deutschen Interesse",schreibt der SPD-Politiker in einem Beitrag für den Tagesspiegel(Dienstagausgabe) zur Rolle Deutschlands innerhalb der G 20, demZusammenschluss der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer.Auf sich allein gestellt, werde Deutschland "bei den großenKonflikten der Welt politisch bedeutungslos" werden, warnte Gabriel."Ohne massive Investitionen in die politische, wirtschaftliche undsicherheitspolitische Einigung Europas landen wir auf demHosenboden." Deutschlands wichtigster Beitrag zu einer neuenWeltordnung sei die Stärkung Europas als internationaleOrdnungsmacht. Zugleich forderte der Ex-Außenminister eine Erhöhungder deutschen Ausgaben für Außen-, Entwicklungs- undVerteidigungspolitik von 15 auf 20 Prozent des Bundeshaushaltes. "Werinternationalen Einfluss ausüben will, darf sich in seinerFinanzpolitik nicht nur auf die Innenpolitik und das Bedienen vonBundesländerinteressen konzentrieren."Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell