Der Tagesspiegel: Gabriel: Merkel wird noch gebraucht

Berlin (ots) - Der SPD-Politiker und ehemalige Außenminister,Sigmar Gabriel, hat die Wahl des neuen Fraktionsvorstand derUnionsfraktion als demokratische Entscheidung bezeichnet. "Das wareine demokratische Entscheidung der CDU/CSU Bundestagsfraktion. Nichtmehr und nicht weniger. So etwas gibt es in demokratischen Parteien",sagte Gabriel dem "Tagesspiegel (Mittwochausgabe)."Ich halte nichts davon, dass jetzt auch noch zur Regierungskrisehoch zu stilisieren. Denn Deutschland braucht eine handlungsfähigeRegierung. Nicht nur wegen der Menschen hier im Land, sondern weil anuns die Stabilität ganz Europas hängt.", sagte Gabriel weiter. "DieZeiten sind international zu brisant und zu gefährlich. Geradedeshalb wird Angela Merkel noch gebraucht. Aber die Bundesregierungmuss jetzt einen mit der Selbstbeschäftigung Schluss machen und ebenneuen Start schaffen. Mit einer Politik, die die Menschen inDeutschland in den Mittelpunkt stellt und nicht dieparteipolitischen Egoismen."