Der Tagesspiegel: Frauke Petry erwägt Rückzug aus der AfD

Berlin (ots) - Frauke Petry, Bundessprecherin der Alternative fürDeutschland (AfD), denkt über einen Rückzug aus der Partei nach."Weder die Politik noch die AfD sind für mich alternativlos", sagtePetry dem Berliner "Tagesspiegel" (Freitagausgabe). Es sei sinnvoll,das eigene Leben von Zeit zu Zeit zu überdenken und neu zu justieren."So halte ich das auch jetzt, nach mehr als vier Jahren in der AfD,die einen enormen Kraftaufwand bedeutet haben und den Abschied voneinem geregelten Leben." Mit Blick auf Anfeindungen auch aus deneigenen Reihen sagte Petry, man dürfe Angriffe in der Politik nichtpersönlich nehmen, "sonst hält man es nicht lange aus". Allerdingsmüsse jeder Politiker zugeben, dass ihn die Auseinandersetzungen auchpersönlich berührten: "Alles andere wäre gelogen."Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Hauptstadtredaktion, Telefon: 030/29021-14105Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell