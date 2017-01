Berlin (ots) - Berlin - Die Grünen im Bundestag fordern einemöglichst engmaschige Überwachung von Gefährdern in Deutschland durchdie Polizei. "Das kostet zwar Geld, bringt aber konkret mehrSicherheit - anders als die beliebigen Forderungen nach immer mehrMassenüberwachung", heißt es in dem Entwurf eines Konzepts zurinneren Sicherheit, das die Bundestagsfraktion am Mittwoch bei ihrerKlausur in Weimar beschließen will und das dem Tagesspiegel(Mittwochausgabe) vorliegt. Von den 550 dschihadistischen Gefährdern,die das Bundeskriminalamt aktuell zählt, halten sich derzeit etwa dieHälfte in Deutschland auf, ein Teil von ihnen ist in Haft. Bei denverbleibenden zu überwachenden Gefährdern müsse priorisiert werdenund ein Fokus auf den Personen liegen, die ihren Willen zum Ausdruckbrächten, Anschläge zu begehen.Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell