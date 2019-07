Der Tagesspiegel: Flugbereitschaft stößt CO2 einer Kleinstadt aus

Berlin (ots) - Die Bundesregierung stößt über ihreFlugbereitschaft in einem Jahr fast so viel Kohlendioxid aus wie einedeutsche Kleinstadt. Das geht aus einer Aufstellung des für dieFlugbereitschaft zuständigen Verteidigungsministeriums über die Flügeder Ministerien sowie des Bundeskanzleramtes hervor, die dem BerlinerFachdienst "Tagesspiegel Background Mobilität" vorliegt. DerCO2-Ausstoß der gesamten Flotte lag demnach bei knapp 3000 Flügen inder Zeit von Mai 2018 bis April 2019 bei etwas über 40.000 Tonnen.Das entspricht nahezu einer deutschen Kleinstadt mit mehreren TausendEinwohnern, legt man den statistischen Durchschnittsverbrauch von11,3 Tonnen CO2 pro Jahr eines Deutschen zu Grunde.Innerhalb eines Jahres flogen die Maschinen innerhalb Deutschlands90 Mal für das Bundeskanzleramt und 69 Mal für dasBundespräsidialamt. Das Justizministerium verzichtete dagegen aufInlandsflüge, das Gesundheits- und das Landwirtschaftsministerium aufKontinentalflüge. Bei den Langstreckenflügen ist das Auswärtige Amtfür mehr als 4000 Tonnen CO2 verantwortlich, das Bundespräsidialamtund das Kanzleramt für jeweils etwa 2500 Tonnen. DasUmweltministerium hat in keiner der drei Kategorien überhaupt einenFlug angegeben. Etwa die Hälfte der Gesamtsumme der 40.000 Tonnen CO2gehen auf Ausbildungsflüge zurück.https://www.tagesspiegel.de/politik/die-flugscham-haelt-sich-in-grenzen-flugbereitschaft-der-bundesregierung-stoesst-co2-einer-kleinstadt-aus/24854248.htmlRückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom,Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell