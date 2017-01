Der Tagesspiegel: Flüchtlingskrise in Serbien: Grüne fordern Merkel zum Handeln auf

Berlin (ots) - Die flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen,Luise Amtsberg, hat Bundeskanzlerin Angela Merkel am Freitagaufgefordert, auf die serbische Regierung einzuwirken, damit diesemehr zum Schutz von Flüchtlingen in ihrem Land unternimmt. In Serbienleben derzeit bei winterlichen Temperaturen bis zu 2000 Flüchtlingeohne ausreichende Versorgung in heruntergekommenen Lagerhäusern.Online: http://www.tagesspiegel.de/politik/kaelte-angst-und-schleppernetz-warum-gerade-in-serbien-fluechtlinge-stranden/19250720.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell