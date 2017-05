Der Tagesspiegel: Flixbus will 2017 rund 40 Millionen Fahrgäste transportieren

Berlin (ots) - Der Fernbus-Marktführer Flixbus will im laufendenJahr rund 40 Millionen Fahrgäste transportieren und spätestens imkommenden Jahr europaweit profitabel arbeiten. "In der Summe wollenwir 2017 oder 2018 Geld verdienen. Das hängt auch davon ab, ob derSommer gut läuft", sagte Gründer und Geschäftsführer AndréSchwämmlein dem "Tagesspiegel" (Montagausgabe). 2016 sei Flixbus imdeutschsprachigen Kernmarkt Deutschland, Österreich und Schweiz schonprofitabel gewesen. Details zu Umsatz und Ergebnis veröffentlichtFlixbus nicht. Die Zahl der Fahrgäste, die im vergangenen Jahr beirund 30 Millionen gelegen hatte, soll um ein Drittel gesteigertwerden. "Wir werden 2017 voraussichtlich Fahrgastzahlen in derGrößenordnung von 40 Millionen haben", sagte Schwämmlein.http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/150-000-verbindungen-am-tag-flixbus-will-2017-rund-40-millionen-fahrgaeste-transportieren/19860588.htmlPressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell