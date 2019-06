Berlin (ots) - Ein Gesetz zur Eindämmung von Diesel-Fahrverbotenin Deutschland ist offensichtlich komplett wirkungslos. Auf dieFrage, wie viele Städte die Änderungen bisher nutzen, heißt es einerRegierungsantwort auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Fraktion: "DerBundesregierung liegen hierzu keine Kenntnisse vor." Die Antwort derBundesregierung liegt dem Tagesspiegel exklusiv vor. DerParlamentarische Umwelt-Staatssekretär Florian Pronold (SPD) teiltferner mit, die Regierung habe keine Kenntnis, in wie vielen Fällendas neue Gesetz zur Vermeidung von Fahrverboten beigetragen hat -bisher ist kein Fall bekannt. Im Zuge der Debatten umDiesel-Fahrverbote hatte die große Koalition versucht, mit der imNovember 2018 beschlossenen Änderung desBundes-Immissionsschutzgesetzes der gerichtlichen Anordnung vonFahrverboten entgegenzuwirken - und so versucht, den Ärger vielerPendler zu mäßigen. Konkret ging es der Bundesregierung von KanzlerinAngela Merkel (CDU) darum, dass in Städten, in denen derStickoxid-Grenzwert von 40 Mikrogramm nur geringfügig überschrittenwird, Fahrverbote als unverhältnismäßig eingestuft werden dürfen. Fürden Jahresmittelwert von 40 bis 50 Mikrogramm Stickoxid proKubikmeter Luft wurde eine Toleranzgrenze eingezogen. Aber es gibtmassive juristische Zweifel, ob die Bundesregierung durch das Gesetzeinfach verbindliche EU-Grenzwerteaufweichen darf. Im März hatte derVerwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg geurteilt, dass derLuftreinhalteplan der Stadt Reutlingen so geändert werden muss, dassdieser auch Fahrverbote als Option enthält - und dass dabei dasverbindliche Ziel eines Grenzwerts von 40 Mikrogramm nicht durch dieNeuregelung im Bundes-Immissionsschutzgesetz relativiert werdendürfe. Das reformierte Bundes-Immissionsschutzgesetz verstoße gegenzwingende Vorgaben des Europäischen Unionsrechts.Online-Version:www.tagesspiegel.de/politik/debatte-um-diesel-fahrverbote-das-nebelkerzen-gesetz/24473972.htmlPressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell