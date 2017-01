Der Tagesspiegel: FDP lehnt Gesetz gegen Fake News ab

Berlin (ots) - Die FDP hat den Plänen der Koalition, mit schärfenGesetzen gegen Fake News in sozialen Medien vorzugehen, eine Absageerteilt. "Die Verbreitung von Fake News lässt sich nicht mit Gesetzenstoppen", sagte der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubickidem Berliner "Tagesspiegel" (Montagausgabe). Deutschland brauche keinWahrheitsministerium, das festlege, was wahr und was falsch sei.http://www.tagesspiegel.de/politik/kubicki-zu-debatte-nach-anschlaegen-fdp-gegen-videoueberwachung-von-oeffentlichen-plaetzen/19195724.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell