Der Tagesspiegel: FDP kritisiert fehlende Abzugsperspektive für Afghanistan

Berlin (ots) - Die Bundestagsfraktion der FDP will einerMandatsverlängerung für die Bundeswehr in Afghanistan zwarmehrheitlich zustimmen, beklagt aber eine fehlende Strategie derBundesregierung für einen möglichen Truppenabzug der USA. In einemEntschließungsantrag der FDP-Bundestagsfraktion, der dem"Tagesspiegel" (Donnerstagausgabe) vorliegt, fordert sie einekonkretere Abzugsperspektive. Demnach sieht die FDP die Koalition inder Pflicht, ihre Afghanistanstrategie mit Blick auf die"unspezifische Ankündigung" eines Truppenabzugs durch US-PräsidentDonald Trump anzupassen. Wörtlich heißt es: "Dies beinhaltet auch dieOption einer Abzugsperspektive für den Fall, dass die USA kurz- odermittelfristig signifikante Fähigkeiten abziehen." Dieser Abzugsplanmüsse "zeitnah" entwickelt werden. Eine einfaches "Weiter so" werdeDeutschlands Verantwortung nicht gerecht. "Denn ohne den wesentlichenBeitrag der US-Kräfte steht eine weitere Durchführung der ResoluteSupport Mission in Frage."http://www.tagesspiegel.de/politik/bundeswehr-fdp-kritisiert-fehlende-abzugsperspektive-fuer-afghanistan/24121922.html?Rückfragen richten Sie bitte an:Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell