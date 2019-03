Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Die FDP fordert statt der angestrebten Reform beider Onlinefunktion des elektronischen Personalausweises einekomplette Übertragung des Dokuments auf das Handy. Das geht aus einemAntrag der Fraktion hervor, der am Donnerstag in den Bundestageingebracht wird und dem Berliner "Tagesspiegel" (Mittwochausgabe)vorliegt. Darin heißt es: "Der Personalausweis muss auf dasSmartphone oder andere sichere Speicherorte übertragbar sein, um alssicheres, nutzerfreundliches Grundelement der digitalenIdentifikation, auch ohne zusätzliche Hardware, dienen zu können."Die FDP will dafür in einem "Smart Perso" ein sogenanntes "Wallet"für amtliche Urkunden und Dokumente einführen. Es soll sämtlicheBerechtigungskarten und Identitätsnachweise auf dem Smartphonezusammenführen. Die Daten des Personalausweises können dann aufWunsch mit dem Führerschein, Bildungsabschlüssen und weiterenprivaten Zertifikaten erweitert werden. Die FDP geht vonInvestitionen von einmalig fünf bis 20 Millionen Euro aus - ohneSchulungen für Behördenmitarbeiter. Bislang ist es in Deutschland nurmöglich, Behördengänge im Internet durch einen Personalausweis mitChipkartenfunktion zu erledigen. Dafür wird auch ein speziellesLesegerät benötigt.https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/digitaler-ausweis-fdp-will-perso-auf-das-handy-bringen/24090292.htmlRückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom,Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell