Der Tagesspiegel: FDP-Parteichef Lindner schließt eine rot-gelb-grüne-Koalition im Bund nicht aus

Berlin (ots) - Der FDP-Parteichef und Spitzenkandidat für dieNRW-Landtagswahl und die Bundestagswahl, Christian Lindner, schließteine Ampel-Koalition aus SPD, FDP und Grünen im Bund nicht aus.Gleichzeitig griff er Kanzlerin Merkel (CDU) und SPD-ParteichefSchulz scharf an. In einem Interview mit dem "Tagesspiegel amSonntag" sagte er auf die Frage, ob eine Ampel ausgeschlossen sei:"Ich schließe nichts aus, wenn sich die SPD statt rückwärtsgewandt zureden auf Vorwärts besinnt - aber im Moment bewegt sie sich ja vonuns weg. Stand jetzt haben wir die größten inhaltlichenÜberschneidungen mit der CDU."