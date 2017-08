Berlin (ots) - Den Vorschlag von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulzzur Einführung einer Quote für Elektroautos lehnt die FDP ab. "EineQuote für Elektroautos wäre nichts anderes als Planwirtschaft", sagteFDP-Generalsekretärin Nicola Beer dem in Berlin erscheinenden"Tagesspiegel" (Samstagausgabe).Online: http://www.tagesspiegel.de/politik/dieselskandal-schulz-fordert-quote-fuer-elektroautos/20176456.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell