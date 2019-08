Der Tagesspiegel: FDP-Chef fordert nach Justizpanne Ministerrücktritt

Berlin (ots) - Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner fordert denRücktritt von Brandenburgs Justizminister Stefan Ludwig (Linke),weilein mit 60 Kilogramm Heroin erwischter mutmaßlicher Drogendealer ausder Untersuchungshaft entlassen werden musste, da er zu lange aufseinen Prozess warten musste. "Ein Justizminister, der das politischzu verantworten hat, sollte gehen", sagte Lindner dem Berliner"Tagesspiegel" (Mittwochausgabe). "Wenn ein Dealer auf freien Fußgesetzt werden muss, weil die Justiz nicht handlungsfähig ist, wirddas Vertrauen in den Rechtsstaat beschädigt", betonte Lindner. "Wirbrauchen nicht immer neue Bürokratie, sondern eine Stärkung desstaatlichen Kernbereichs."Es gab in Brandenburg bereits mehrere Fälle von U-Haftentlassungenwegen überlanger Verfahrensdauer. Da im aktuellen Fall erst fürNovember ein Prozesstermin anberaumt werden konnte, ordnete dasOberlandesgericht Brandenburg/Havel die Entlassung des mutmaßlichenDealers aus der U-Haft zu Anfang August an. Er ist polnischerStaatsbürger und könnte sich dorthin absetzen, wird befürchtet. AlsGrund für den späten Prozesstermin habe das Landgericht Frankfurt(Oder) demnach eine hohe Arbeitsbelastung angegeben. Der Mann war imJanuar mit 60 Kilo Heroin im Auto erwischt worden, der Wert beträgtsieben Millionen Euro. Eine Streife der gemeinsamen operativenFahndungseinheit von Zoll, Bundespolizei und Brandenburger Polizeihatte den Geländewagen Ende Januar gegen 01:00 Uhr auf der A11 ander Raststätte Buckowsee (Barnim) in Richtung Berlin gestoppt. Beider Routinekontrolle fiel den Beamten ein eingebauter doppelter Bodenauf.https://www.tagesspiegel.de/politik/christian-lindner-gegen-stefan-ludwig-fdp-chef-fordert-nach-justizpanne-ministerruecktritt/24899008.htmlRückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom,Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell