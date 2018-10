Der Tagesspiegel: FDP-Chef Lindner gibt Fehler bei Jamaika-Aus zu und fordert schnellen Regierungswechsel

Berlin (ots) - FDP-Chef Christian Lindner hat nach dem Verzichtvon Angela Merkel auf den Parteivorsitz von der CDU einen schnellenRegierungswechsel gefordert. "Angela Merkel sollte ihrem Nachfolgeroder ihrer Nachfolgerin an der Spitze der CDU zügig die Möglichkeiteiner Regierungsbildung eröffnen", sagte Lindner dem Tagesspiegel(Mittwochausgabe). "Wenn Deutschland aus einer sich langehinziehenden Kanzlerdämmerung und einer agonischen Koalition befreitwerden soll, geht das nur nach Frau Merkel", erklärte Lindner weiter.Neuwahlen seien dabei das wahrscheinlichste Szenario, aber nichtdas einzige. "Nach der Ära Merkel sind viele Konstellationen denkbar.Wir sind gesprächsbereit. Wir haben unterstrichen, dass wir zumBeispiel eine vorübergehende Minderheitsregierung der Union aus demParlament heraus konstruktiv begleiten würden, wo es in SachfragenÜbereinstimmung gibt", sagte Lindner.Trotz des Scheiterns der Jamaika-Verhandlungen 2017 sei einBündnis aus CDU, FDP und Grünen auch im Bund vorstellbar. DerFDP-Chef gab aber Fehler im Zusammenhang mit den von der FDPaufgekündigten Koalitionsverhandlungen Ende 2017 zu. Den Satz "Es istbesser nicht zu regieren, als falsch zu regieren" würde er auch heutenoch sagen, aber die damalige Erklärung hätte laut Lindner 14 Tagefrüher kommen müssen. " Und heute würde ich klar sagen, dass es FrauMerkel als Verhandlungsführerin nicht vermocht hat, ein für alleSeiten akzeptables Angebot zu machen, weil sie leider einseitig anden Grünen interessiert war", erklärte Lindner weiter.Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell