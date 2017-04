Der Tagesspiegel: FDP-Chef Lindner: Ohne Einwanderungsgesetz fördern wir Karrierismus im Wohlfahrtsstaat

Berlin (ots) - Im Falle einer Regierungsbeteiligung nach derkommenden Bundestagswahl will die FDP auf ein Einwanderungsgesetzdringen. Im Interview mit dem "Tagesspiegel am Sonntag" warnte derVorsitzende Christian Linder davor, dass ohne eine solche neuegesetzliche Regelung zu viele Flüchtlinge in den Wohlfahrtsstaatdrängen.Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell