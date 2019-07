Der Tagesspiegel: Ex-SPD-Chef Schulz fädelte Timmermans-Kompromiss mit ein

Berlin (ots) - Der frühere Präsident des Europaparlaments, MartinSchulz (SPD), hat eine wichtige Rolle bei der Erarbeitung desKompromissvorschlags zur Besetzung der EU-Spitzenposten gespielt. Wieder "Tagesspiegel" (Dienstagaugabe) aus SPD-Kreisen erfuhr, warSchulz erbost über die geplante Aufgabe desSpitzenkandidatenprinzips, nach dem nur jemand Chef der EU-Kommissionwerden kann, der zuvor bei der Europawahl als Spitzenkandidatangetreten ist. Da der CSU-Politiker Manfred Weber wegen massiverVorbehalte des französischen Präsidenten Emmanuel Macron nichtdurchsetzbar war, kontaktierte Schulz Portugals Premier AntónioCosta, darüber berichtete als erstes das Portal "Politico". Dieserwiederum verabredete mit anderen sozialdemokratischen Regierungschefswie Spaniens Ministerpräsidenten Pedro Sánchez, dass dasSpitzenkandidatenprinzip ohne Wenn und Aber zu gelten habe - so kamals Kompromisskandidat der niederländische Sozialdemokrat FransTimmermans immer stärker ins Spiel. Schulz wohnt nur acht KilometerLuftlinie von Timmermans entfernt und nutzte seine nach wie vor sehrguten Kontakte in Europa, um für die Idee, den Zweitplatzierten derEuropawahl zum Kommissionspräsidenten zu machen, zu werben. UndSchulz konfrontierte Merkel am vergangenen Mittwoch in derRegierungsbefragung des Bundestags mit einem Satz, den sie beimvorangegangenen EU-Gipfel gesagt haben solle: "Wenn Weber raus ist,dann sind alle raus." Das hätte die Aufgabe desSpitzenkandidatenprinzips bedeutet - und einen schwereninstitutionellen Konflikt mit dem Europaparlament heraufbeschworen,das es strikt ablehnt, dass die Staats- und Regierungschefs einfachnach der Wahl eigene Kandidaten aus dem Hut zaubern und das Parlamentvor vollendete Tatsachen stellen. Merkel antworte sehr länglich, ohnesich zunächst klar zu dem Prinzip zu bekennen.https://www.tagesspiegel.de/politik/verhandlungen-ueber-die-juncker-nachfolge-ex-spd-chef-schulz-brachte-timmermans-zurueck-ins-spiel/24512650.htmlRückfragen richten Sie bitte an:Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell