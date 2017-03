Der Tagesspiegel: Ex-CDU Chef Zeller: Fälschungsaffäre schadet der Union im Wahlkampf

Berlin (ots) - Berlin - Der Berliner CDU-Europaabgeordnete undfrühere Landesvorsitzende Joachim Zeller fordert in der"Fälschungsaffäre" seines Landesverbands rasche Aufklärung. "Dasschadet dem Ansehen der Berliner CDU und bringt uns in eine denkbarschlechte Ausgangsposition für den Bundestagswahlkampf", sagte Zellerdem Berliner "Tagesspiegel" (Samstagausgabe).Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell