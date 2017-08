Der Tagesspiegel: Ex-Air-Berlin-Chef Mehdorn hat Insolvenz erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Air Berlin":

Berlin (ots) - Die Insolvenz von Air Berlin hat den früheren Chefder Fluglinie nicht überrascht. "Das war klar", sagte Hartmut Mehdorndem Tagesspiegel (Donnerstagausgabe). Mehdorn führte von September2011 bis Januar 2013 Air Berlin und gewann in jener Zeit Etihad alsAnteilseigner. Die Gesellschaft aus Abu Dhabi habe seitdem mehr alseine Milliarde Euro in Air Berlin gesteckt und dennoch keineTrendwende erkennen können. "Es war absehbar, dass die den Hahnabdrehen", sagte Mehdorn.
http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/ex-air-berlin-chef-mehdorn-hat-insolvenz-erwartet/20196390.html