Der Tagesspiegel: Europa-Staatsminister Roth: EU-Austrittsvertrag kann nicht aufgeschnürt werden

Berlin (ots) - Vor dem Antrittsbesuch des britischenPremierministers Boris Johnson in Berlin hat Europa-StaatsministerMichael Roth darauf gepocht, dass der EU-Austrittsvertrag nichtverändert werden kann. Der so genannte Backstop sei dabei"unabdingbar, um den Frieden in Nordirland zu sichern und denBinnenmarkt zu schützen", sagte Roth dem "Tagesspiegel"(Mittwochausgabe). "Der Scheidungsvertrag kann daher nicht wiederaufgeschnürt werden", fügte der SPD-Politiker hinzu. Zuvor hatteJohnson, der an diesem Mittwoch von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) imKanzleramt erwartet wird, eine Streichung der Auffanglösung fürNordirland im EU-Austrittsvertrag gefordert.Der vollständige Artikel unter: https://www.tagesspiegel.de/politik/eu-ratschef-lehnt-johnsons-vorstoss-ab-tusk-warnt-vor-harter-grenze-in-nordirland/24922450.html