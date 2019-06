Der Tagesspiegel: Erschossener Regierungspräsident Walter Lübcke war auch im Visier des NSU

Berlin (ots) - Der am 2. Juni erschossene Walter Lübcke war auchim Visier des NSU. Die Terrorzelle habe den KasselerRegierungspräsidenten in ihrer Liste mit 10.000 Namen von Personenund Objekte geführt, erfuhr der "Tagesspiegel" am Freitag ausSicherheitskreisen. Lübcke sei im hinteren "8000er Bereich" der Listeaufgeführt, hieß es. Erstaunlich sei, dass er schon so frühzeitig aufder Feindliste stand, hieß es. Denn massiv beschimpft wurde Lübckevon Rechten erst ab 2015, vier Jahre nach dem Ende des NSU 2011.https://www.tagesspiegel.de/politik/erschossener-kasseler-regierungspraesident-walter-luebcke-war-auch-im-visier-des-nsu/24480458.htmlRückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom,Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell