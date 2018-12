Der Tagesspiegel: Ermittler: Weihnachtsmarkt-Attentäter Amri plante auch Sprengstoffanschlag

Berlin (ots) - Der Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz, AnisAmri, hat auch einen Sprengstoffanschlag in Deutschland geplant. Dasgeht aus einem Schreiben der Bundesanwaltschaft an dasBundesjustizministerium hervor, das dem Berliner "Tagesspiegel"(Ausgabe vom Freitag) vorliegt. Demnach plante Amri die Tat mit einemIslamisten namens Clément B., der derzeit in Frankreich in Haft sitztund gegen den die Bundesanwaltschaft ermittelt. Den Ermittlungenzufolge sollte dabei TATP zum Einsatz kommen, ein hochexplosiverSprengstoff. Das Anschlagsvorhaben konnte bisher nach "Tatort undTatzeit" nicht konkretisiert werden, heißt es in dem Schreiben derBundesanwaltschaft. Erkenntnisse über eine Verwicklung von Clément B.in das Attentat auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatzhätten sich bislang nicht ergeben.https://www.tagesspiegel.de/politik/breitscheidplatz-attentaeter-anis-amri-plante-auch-einen-sprengstoffanschlag/23756442.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell