Der Tagesspiegel: Entwicklungsminister Gerd Müller steigt in die Filmförderung in Afrika ein

Berlin (ots) - Das Entwicklungsministerium (BMZ) will bis 2019etwa 1000 Filmschaffende in 18 afrikanischen Ländern weiterbilden.Zudem unterstützt das BMZ einen Ausbildungsgang, der auf einehochwertige Berichterstattung für zwölf Fernsehsender in zwölfafrikanischen Ländern zielt. Rund drei Millionen Euro willEntwicklungsminister Gerd Müller (CSU) investieren. Dem"Tagesspiegel" (Donnerstagsausgabe) sagte er: "DieBerlinale-Preisträger von morgen werden schon heute in Afrikaausgebildet. Damit auch wir die Welt von morgen mit afrikanischenAugen sehen können."Online: http://www.tagesspiegel.de/kultur/filmfoerderung-blick-nach-afrika/19367642.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell