Der Tagesspiegel: Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) lehnt Kürzung der Entwicklungshilfe für nordafrikanische Staaten ab

Berlin (ots) - Berlin - Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU)hält nichts davon, aus der Entwicklungszusammenarbeit mit den StaatenNordafrikas auszusteigen, die sich bisher gelegentlich weigern,abgelehnte Asylbewerber zurückzunehmen. Diese Länder würden selbstjedes Jahr Zehntausende Migranten aufnehmen und "fangen somit einenTeil des Drucks aus Sub-Sahara-Afrika ab", sagte Müller dem"Tagesspiegel" (Samstagausgabe). "Deshalb haben wir ein großesInteresse, dass sich diese Länder stabil entwickeln." Müller sagte,dass sein Haus in Tunesien oder Marokko Ausbildungsplätze schaffe,die Kommunen beim Aufbau der Verwaltungen unterstütze und dieLandwirtschaft fördere, "um der Bevölkerung eine Perspektive zugeben". Müller argumentiert, dass ein Ausstieg aus diesen Programmennur "die Ärmsten treffen und sie in Hoffnungslosigkeitzurückzulassen" würde.Online: http://www.tagesspiegel.de/politik/entwicklungsminister-gerd-muellerlehnt-kuerzung-der-entwicklungshilfe-fuer-nordafrikanische-staaten-ab/19250950.html