Berlin (ots) - Berlin - Die deutsche Energiewirtschaft dringt mitVehemenz auf die Zuteilung von Funkfrequenzbändern für dieÜberwachung und Steuerung der Stromnetze und scheut dabei auch klareSchuldzuweisungen gegen die Sicherheitsbehörden nicht. Dem FachdienstTagesspiegel Background Energie & Klima liegt ein Schreiben vor, dasnach Branchenangaben an die Staatssekretäre Andreas Feicht(Wirtschaftsministerium), Klaus Vitt (Innenministerium), GuidoBeermann (Verkehrsministerium) sowie Kanzleramtschef Helge Braun undBundesnetzagentur-Präsident Jochen Homann verschickt wurde.Unterzeichnet ist es von über 200 Energieversorgern. Für dieModernisierung der Stromnetze werde ein spezielles, exklusivesFunknetz benötigt. In dem Streit geht es um die Zuteilung von zweiFrequenzbändern rund um 450 Megahertz (MHz), die Anfang 2021 freiwerden. Die für den Digitalfunk der Sicherheitsbehörden zuständigeBundesanstalt - die BDBOS - beansprucht die frei werdenden Frequenzenjedoch für sich. Die Position der BDBOS: Die den BOS zur Verfügungstehenden kleineren Frequenzbänder rund um 700 MHz reichten für dieBedürfnisse nicht aus. Der Vorschlag zur Güte: Die Energiewirtschaftdarf die besser geeigneten 450-MHz-Bänder mitnutzen. Dieses Ansinnenwird in dem Brief der Energiewirtschaft nun klar zurückgewiesen. DieOption sei geprüft worden, aber: "Aus technischen, wirtschaftlichen,zeitlichen, rechtlichen und sicherheitspolitischen Gründen ist einesolche Mitnutzung nicht zielführend."