Der Tagesspiegel: Energieverband und SPD-Fraktionsvize fordern Senkung der Stromsteuer

Berlin (ots) - In der Politik mehren sich die Forderungen nacheiner Senkung der Stromsteuer, um einen weiteren Anstieg derVerbraucherstrompreise zu verhindern. "Es ist politischer Konsens,dass immer mehr Dinge auf der Basis erneuerbarer Energien passierensollen, zunächst im Mobilitätssektor, zunehmend auch im Wärmesektor",sagte Stefan Kapferer, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands derEnergie- und Wasserwirtschaft (BDEW), dem "Tagesspiegel"(Montagsausgabe). Das Produkt Strom werde also immer wichtiger. "Esgibt aber Bestandteile beim Strompreis, die keineExistenzberechtigung mehr haben. Die Stromsteuer zum Beispiel". DieBundesregierung könnte sie reduzieren oder abschaffen - und Strom sowettbewerbsfähiger machen.Zuvor hatte auch Hubertus Heil, stellvertretender Chef derSPD-Bundestagsfraktion, für eine Senkung der Stromsteuer plädiert.Diese sei einst als Teil der rot-grünen ökologischen Steuerreformeingeführt worden, sagte Heil dem "Tagesspiegel" (Samstagsausgabe)."Wenn der Strom aber immer grüner wird, ist es widersinnig, aufdiesen Ökostrom eine Ökosteuer zu erheben". Wenn der Strompreisweiter steige, "sollten wir nach und nach die Stromsteuer senken",erklärte Heil.