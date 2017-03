Der Tagesspiegel: Ehemalige Integrationsministerin Bilkay Öney weist Faschismusvorwurf aus der Türkei zurück

Berlin (ots) - Die ehemalige Integrationsministerin vonBaden-Württemberg, Bilkay Öney (SPD), hat die Äußerungen destürkischen Justizministers Bekir Bozdag nach der Absage einerWahlkampfveranstaltung im baden-württembergischen Gaggenau scharfkritisiert. Bozdag hatte den Stopp seines Auftritts in Deutschlandals "faschistisches Vorgehen" gebrandmarkt. "In freien Ländern mitfreier Meinungsäußerung kann man das wohl machen", schreibt Öney ineinem Gastbeitrag für "Tagesspiegel online". Man müsse das aber "injedem Fall sein lassen, wenn man aus einem Land kommt, in dem selbstDemonstrationen zum Internationalen Frauentag verboten werden, in demweltweit die meisten Journalisten inhaftiert sind, in dem selbstKinder dem Haftrichter vorgeführt werden wegen Witzen auf SocialMedia. Ein Land, in dem es keine freie Justiz oder Presse gibt. EinLand, das jeglichen Bezug zur Verhältnismäßigkeit oder Realitätverloren hat. Ein Land, das unter Repressalien leidet und dessen Volksich nicht dagegen wehren kann."Der Gastbeitrag online: http://www.tagesspiegel.de/politik/faschismusvorwurf-aus-der-tuerkei-sie-koennen-uns-nicht-fuer-dumm-verkaufen-herr-bozdag/19469780.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell