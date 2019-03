Der Tagesspiegel: EVP-Spitzenkandidat Weber bekräftigt Anspruch auf mögliche Juncker-Nachfolge

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Der Spitzenkandidat der konservativen EuropäischenVolkspartei (EVP) für die Europawahl, Manfred Weber, hat seinenAnspruch auf eine mögliche Nachfolge des EU-KommissionschefsJean-Claude Juncker bekräftigt. "Wenn die EVP bei der Europawahlwieder zur stärksten Fraktion werden sollte, dann haben wir einendemokratisch legitimierten Führungsanspruch auf dem Kontinent", sagteder CSU-Vize dem "Tagesspiegel am Sonntag". Falls er die Europawahlgewinnen solle, aber die Staats- und Regierungschefs in der EUanschließend neben ihm einen anderen Kandidaten für die NachfolgeJunckers präsentieren sollten, werde es einen "Konflikt zwischenEuropäischem Parlament und dem Rat der Staats- und Regierungschefs"geben, warnte Weber.