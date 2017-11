Der Tagesspiegel: EU-Politiker Pittella rät von Neuauflage der großen Koalition ab

Berlin (ots) - Berlin - Der Vorsitzende der sozialdemokratischenFraktion im Europaparlament, Gianni Pittella, unterstützt SPD-ChefMartin Schulz in seiner Ablehnung einer großen Koalition. "Die SPDhat unsere volle Unterstützung in der Entscheidung, nicht in einegroße Koalition eintreten zu wollen", sagte Pittella dem in Berlinerscheinenden "Tagesspiegel" (Donnerstagausgabe). Nach der Ansichtdes italienischen Sozialdemokraten Pittella ist eine "klareUnterscheidung zwischen rechts und links" notwendig, "um dasVertrauen der Bürgerinnen und Bürger zurückzugewinnen und um fürunsere Werte einzustehen". Nach der Bundestagswahl hatte Schulz eineNeuauflage der großen Koalition ausgeschlossen. Nach dem Scheiternder Sondierungsgespräche zwischen CDU, CSU, FDP und Grünen gerätSchulz allerdings parteiintern unter Druck, diese Haltung noch einmalzu überdenken.Der vollständige Artikel unter: http://www.tagesspiegel.de/politik/regierungskrise-in-deutschland-pittella-raet-von-neuauflage-der-groko-ab/20617422.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell