Berlin (ots) - In Brüssel wird angesichts des schleppendenVerlaufs bei den Brexit-Gesprächen frühestens für Dezember mit demBeginn der zweiten Verhandlungsphase gerechnet, bei der es um diekünftigen Handelsbeziehungen zwischen den EU-27 und London gehensoll. Das berichtete der "Tagesspiegel" (Freitagausgabe) unterBerufung auf EU-Verhandlungskreise. Die jüngsten LondonerPositionspapiere zu den Verhandlungen wurden in denVerhandlungskreisen als "enttäuschend" bezeichnet. In London besteheoffenbar "nach wie vor die Illusion, dass den britischen Wählernlautstark ein Brexit verkauft werden könne, bei dem sich aberzugleich für die Wirtschaft trotz Ausstiegs aus Binnenmarkt undZollunion am 29. März 2019 rein gar nichts ändert", hieß es weiter.