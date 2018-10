Der Tagesspiegel: EU-Industriekommissarin: Alte Diesel vor Export nachrüsten

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Berlin (ots) - Berlin - Die EU-Kommision warnt deutscheAutohersteller davor, schmutzige Dieselfahrzeuge, die Kunden gegenein neueres Modell eingetauscht haben, ins osteuropäische Ausland zuexportieren. "Ein Export ist lediglich eine Verschiebung derLuftqualitätsprobleme von West nach Ost", sagteEU-Industriekommissarin Elzbieta Bienkowska dem "Tagesspiegel"(Montagausgabe). Immer mehr ältere, umweltschädliche Dieselwagenwürden über die Grenze gebracht und dort billig verkauft. Bienkowskawarnte: "Der Plan der deutschen Regierung, Fahrverbote zu umgehen,könnte das Problem noch intensivieren." Allein nach Bulgarien, dasbis Ende Juni die EU-Ratspräsidentschaft innehatte, wurden 2017 mehrals 100.000 Gebrauchtwagen exportiert - davon mehr als 30.000schmutzige Diesel, wie die europäische Organisation Transport &Environment (T&E) ermittelte. "Als europäische Industriekommissarinwerde ich mich weiterhin stark dafür einsetzen, dass europäischesRecht im Automobilbereich korrekt angewendet wird." DieEU-Umweltminister wollen an diesem Dienstag in Luxemburg Maßnahmeneinleiten, die die vom Import von Gebrauchtwagen verursachteLuftverschmutzung eindämmen.https://www.tagesspiegel.de/politik/autoindustrie-eu-will-export-aller-autos-verhindern/23157280.html