Der Tagesspiegel: EU-Haushaltskommissar Oettinger setzt weiter auf EU-Digitalsteuer

Berlin (ots) - EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger setzt imStreit um eine Digitalsteuer weiter auf eine europäische Lösung. "DieDigitalsteuer darf nicht in endlosen Debatten zerredet werden, wie esbei der Finanztransaktionssteuer seit 2011 der Fall ist", sagte derCDU-Politiker dem Berliner "Tagesspiegel am Sonntag". Bereits zumjetzigen Zeitpunkt sollten die "Vorbereitungen für die Struktur einereuropäischen Digitalsteuer" trotz des Widerstands von Irland undweiterer EU-Staaten vorangetrieben werden, forderte er. Eine Einigungzur Einführung der Digitalsteuer im Rahmen der OECD, die auch die USAeinbeziehen würde, sei "wenig wahrscheinlich", so Oettinger.Frankreich hat angekündigt, große Internetkonzerne wie Google undApple ab dem kommenden Jahr im Alleingang zu besteuern, falls es bisMärz 2019 keinen Beschluss über die Steuer geben sollte.