Der Tagesspiegel: EU-Haushaltskommissar Oettinger gegen Kindergeld-Indexierung

Berlin (ots) - EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger lehnt eineIndexierung des Kindergeldes für im EU-Ausland lebende Kinder ab. "Esgibt eine klare Tendenz unter den EU-Mitgliedstaaten, diegegenwärtige europäische Rechtslage nicht zu ändern" sagte Oettingerdem "Tagesspiegel" (Sonntagausgabe) zur Begründung. Oettinger verwiesdabei auf Beratungen im Rat der EU-Sozialminister vom vergangenenJuni, bei denen sich eine Mehrheit der Minister gegen eine Anpassungvon Kindergeldzahlungen für im Ausland lebende Kinder an diedortigen Lebenshaltungskosten ausgesprochen hatte. "Deshalb halte icheinen weiteren Vorstoß für wenig chancenreich", sagte Oettingerweiter. Zuvor war in Deutschland eine Debatte über die Höhe vonKindergeldzahlungen ins EU-Ausland erneut aufgeflammt.https://www.tagesspiegel.de/politik/nachwuchs-im-ausland-eu-haushaltskommissar-oettinger-gegen-kindergeld-indexierung/22903474.html