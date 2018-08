Der Tagesspiegel: Dürre bedroht auch Landwirte in Berlin

Berlin (ots) - Die Dürre trifft auch Landwirte in Berlin. 16 der52 landwirtschaftlichen Betriebe in der Hauptstadt haben vermutlichErnteschäden von mehr als 30 Prozent, sagte ein Sprecher derSenatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz dem Tagesspiegel(Donnerstagausgabe). Insgesamt werden die Ernteschäden in Berlin auf100.000 Euro geschätzt. Ob die betroffenen Landwirte tatsächlichstaatliche Hilfen in Anspruch nehmen können und das auch tun werden,sei aber noch nicht absehbar, hieß es auf Anfrage. "Sollte espotentiell antragsberechtigte Betriebe geben, so wird Berlin sichbezüglich einer Beteiligung am Brandenburger Programm mit denbrandenburgischen Behörden in Verbindung setzen", sagte der Sprecher.Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Wirtschaftsredaktion, Telefon: 030/29021-14606Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell