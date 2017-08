Der Tagesspiegel: Drive-Now rechnet mit Entlastung der Städte durch Carsharing-Gesetz

Berlin (ots) - Berlin - Das am 1. September in Kraft tretendeCarsharing-Gesetz wird nach Ansicht des Anbieters Drive-Now dieInnenstädte entlasten. "Alle Studien belegen, dass Carsharing eineentlastende Wirkung auf den Individualverkehr in den Städten hat",sagte Drive-Now-Geschäftsführer Sebastian Hofelich dem "Tagesspiegel"(Donnerstagausgabe).Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell