Der Tagesspiegel: Dreyer ruft Seehofer und Spahn zur Mäßigung auf SPD-Vizechefin wirft CSU Populismus in der Islamdebatte vor

Berlin (ots) - Berlin - Die stellvertretende SPD-Vorsitzende undrheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Deyer hat anInnenminister Horst Seehofer (CSU) und Gesundheitsminister Jens Spahn(CDU) appelliert, sich in Zukunft auf die Umsetzung derKoalitionsvereinbarung zu konzentrieren. "Ich rate beiden Ministern,möglichst zu tun, was ihre Aufgabe ist, nämlich den Koalitionsvertragumzusetzen", sagte Dreyer dem Berliner "Tagesspiegel"(Montagausgabe). Die Vizevorsitzende der SPD reagierte damit auf dieumstrittenen Äußerung von Seehofer zum Islam sowie von Spahn zu HartzIV. Spahn hatte erklärt, die Bezieher von Hartz IV seien nicht arm.Seehofer sagte, der Islam gehöre nicht zu Deutschland. Dreyer warfder CSU vor, den Islam als Religion indirekt mit der Gefahr desislamistischen Terrorismus zu vermischen. "Das ist populistisch." Essei keine Lösung, "wenn Politiker bei Menschen, die ohnehinVorbehalte gegen den Islam haben, leichtfertig Vorurteile schüren".An die Adresse von Spahn sagte die SPD-Politikerin, seine Äußerungenentsprächen nicht der Lebenswirklichkeit der Menschen und seiendeshalb ohne Mitgefühl. "Niemand wird der Politik vertrauen, wenn wirso von oben herab reden." Wer länger Hartz IV beziehe, lebe natürlichin Armut.https://www.tagesspiegel.de/politik/spd-vize-malu-dreyer-die-csu-soll-mal-durchatmen-es-ist-genug-heimat-fuer-alle-da/21110048.html