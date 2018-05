Der Tagesspiegel: Digitalstaatsministerin Bär: Elektronische Gesundheitskarte einstampfen

Berlin (ots) - Digitalstaatsministerin Dorothee Bär (CSU) rätdazu, die Arbeit an der so genannten elektronischen Gesundheitskarteeinzustellen. In anderen Ländern würden die Daten überArztbehandlungen und Laborwerte längst in nationalen Digital-Archivengespeichert, sagte Bär dem Berliner "Tagesspiegel"(Sonnabendausgabe).https://www.tagesspiegel.de/politik/digitalisierung-ich-plaediere-fuer-digitalkunde-in-den-schulen/21268674.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell