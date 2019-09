Der Tagesspiegel: _Die SPD darf nicht nur hysterisch reagieren, sie braucht wieder Ziele über den Tag hinaus

Berlin (ots) - Der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierserät der SPD dringend, tragfähige politische Konzepte zu entwickelnund sich nicht in der Tagespolitik zu verlieren. Es gebe "einwachsendes Bedürfnis, nicht nur tagespolitisch hektisch undhysterisch zu reagieren, sondern sich wieder Ziele zu stellen, diedeutlich über den Tag hinausgehen", sagte Thierse dem Berliner"Tagesspiegel" in einem Video-Interview.Das Video-Interview ist Teil einer Reihe zum 50. Jahrestag derKanzlerwahl Willy Brandts, die der Tagesspiegel in Zusammenarbeit mitder Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung veröffentlicht.https://www.tagesspiegel.de/politik/50-jahre-bundeskanzler-willy-brandt-thierse-warnt-spd-vor-hektischen-und-hysterischen-aktionen/24978082.htmlRückfragen richten Sie bitte an:Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell