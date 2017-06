Der Tagesspiegel: Deutschland nimmt schwulen Tschetschenen auf / Ausreise mit humanitärem Visum am Dienstag, weitere Betroffene könnten folgen

Berlin (ots) - Nach der massiven Verfolgung von Homosexuellen inTschetschenien hat Deutschland nach "Tagesspiegel"-Informationeneinen Flüchtling aus der russischen Kaukasusrepublik aufgenommen."Der Betroffene konnte am 6. Juni nach Deutschland ausreisen", hießes einem Bericht des "Tagesspiegel" (Freitagausgabe) zufolge imAuswärtigen Amt. "Wir sind froh, dass wir in besonders schwierigenFällen helfen können." Weitere Homosexuelle aus Tschetschenien werdenmöglicherweise bald folgen.http://www.tagesspiegel.de/berlin/queerspiegel/verfolgung-von-homosexuellen-deutschland-nimmt-schwulen-tschetschenen-auf/19906684.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell