Berlin (ots) - Berlin - Die deutsche Wirtschaft fordert von Unionund SPD einen Neustart in der Wirtschaftspolitik. "Die Regierung mussmehr Wirtschaft wagen", sagte der Präsident des Bundesverbandes derIndustrie (BDI), Dieter Kempf, dem "Tagesspiegel" (Sonntagausgabe).Vor dem Hintergrund des schwächer werdenden Wirtschaftswachstumsmahnte er insbesondere Steuersenkungen und einen Kursschwenk in derKlimapolitik an. "Die Zeiten der Verteilung sind vorbei", sagte er.Deutlich sprach sich Kempf zudem gegen Neuwahlen aus. "Wir brauchennicht andere Personen, sondern andere Inhalte", sagte er.