Der Tagesspiegel: Deutsch-amerikanische Handelskammer warnt vor Umgehung der Iran-Sanktionen

Berlin (ots) - Frank Sportolari, Präsident derdeutsch-amerikanischen Handelskammer AmCham Germany, hat die Europäerdavor gewarnt, ein eigenes Zahlungsausgleichsystem in Konkurrenz zumetablierten Swift-System aufzubauen, um weiterhin Handel mit dem Irantreiben zu können. Der Plan werde in Washington "sehr negativ"gesehen, sagte der 62-Jährige in einem Interview mit dem"Tagesspiegel" (Montagsausgabe). "Übrigens verstehen auch viele inKreisen der Demokraten oder liberaleren Think-Tanks Europa in diesemPunkt nicht", fügte er hinzu. Gleiches gelte für den Bau derrussischen Pipeline Nord Stream 2. "Die Administration bewertet alleThemen in ihrer Gesamtheit, verknüpft auch Themen miteinander, dienicht direkt zusammengehören", erklärte Sportolari, der zugleichDeutschlandchef des US-Logistikkonzerns UPS ist. Er besitzt dieUS-amerikanische und italienische Staatsbürgerschaft und arbeitetseit 30 Jahren in Europa. "In Amerika denkt man: Wenn du mit meinemFeind ein Bier trinken gehst, kannst du schlecht mein Freund sein.Man darf nicht unterschätzen: Für Präsident Trump gibt es einigeZiele in der Außenpolitik, die er unbedingt erreichen will - gernauch mit Mitteln der Wirtschaftspolitik."Das gesamte Interview im Wortlaut auf tagesspiegel.de: https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/amcham-germany-praesident-sportolari-deutsche-unternehmer-lassen-sich-in-den-usa-zu-wenig-blicken/23356130.htmInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Wirtschaftsressort, Telefon: 030-29021-14602.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell