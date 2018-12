Der Tagesspiegel: Debatte um Verbot von Silvesterböllern/Polizei: Verbot nicht durchzusetzen/Berliner Senat: Nur der Bund könnte verbieten

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Berlin - Kurz vor dem Verkaufsstart vonSilvesterraketen und -böllern rufen Politiker und Behörden dazu auf,freiwillig auf privates Feuerwerk zu verzichten. Als Begründung fürden Appell wird vor allem die hohe Schadstoffbelastung genannt, aberauch Sicherheitsaspekte spielen dabei eine Rolle. Zu einem Verbotoder einer weitgehenden Einschränkung sehen sich die BerlinerSenatsverwaltungen derzeit nicht in der Lage. So erklärtebeispielsweise die Gesundheitsverwaltung: "Das Bundesrecht erlaubtden Einsatz von Feuerwerk zum Jahreswechsel, daran lässt sich fürLand oder Kommune nicht grundsätzlich etwas ändern." StaatssekretärMartin Matz sagte dem Tagesspiegel (Freitagausgabe), "ein politischdiskutiertes Verbot in allen Wohngebieten Berlins ist damit nichtmöglich". Bei der Polizei stößt ein Verbot auf Skepsis. DerLandesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Norbert Cioma, sagte:"Ein stadtweites Böllerverbot macht keinen Sinn, weil wir dienotwendigen Kontrollen gar nicht leisten könnten." DerParlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium, StephanMayer (CSU), mahnte das Land Berlin, die geltenden Beschränkungen fürprivates Feuerwerk auch konsequent durchzusetzen. "In keiner anderendeutschen Großstadt, die ich kenne, wird so exzessiv und so langegeböllert wie in Berlin. Das macht nicht nur älteren Menschen undKindern Angst, das kann auch zur Gefahr für die Allgemeinheitwerden." Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell