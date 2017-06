Der Tagesspiegel: De Maizière will mit automatischer Gesichtserkennung nach Terroristen fahnden

Berlin (ots) - Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) willSoftware zur Gesichtserkennung nutzen, um Terroristen, Gefährder undStraftäter zu fassen. "Wir haben derzeit zwar Videoüberwachung anBahnhöfen. Wir haben aber bislang nicht die Möglichkeit, dass Bildvon beispielsweise einem flüchtigen Terroristen in die Softwareeinzuspielen, so dass ein Alarm angeht, wenn er irgendwo an einemBahnhof auftaucht", sagte er dem Berliner "Tagesspiegel"(Sonntagausgabe).http://www.tagesspiegel.de/politik/automatische-gesichtserkennung-de-maiziere-will-ueberwachung-ausweiten/19917632.htmlPressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell