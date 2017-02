Berlin (ots) - Berlin - Bundesinnenminister Thomas de Maizière(CDU) warnt vor einem Datenschutz als Selbstzweck. "Das Konzept,Privateigentum an Daten' trägt protektionistische Züge und birgt dieGefahr einer Überregulierung", schreibt de Maizière in einemGastbeitrag für den "Tagesspiegel" (Mittwochausgabe). Daten seienInformationen, Ideen, Wissen und Meinungen und als solche Grundlageder Wissensgesellschaft. Der freie Fluss der Informationen sei Teileiner auf Freiheit und Wettbewerb beruhenden Wirtschafts- undGesellschaftsordnung. "Wenn ich aber ,meine' Daten verkaufen kann,besteht die Gefahr des Ausverkaufs der Privatsphäre. Dann können sichirgendwann nur noch Wohlhabende Zurückhaltung leisten, währendwirtschaftlich Schwächere zum Verkauf ,ihrer' Daten faktischgezwungen sind", schreibt de Maizière weiter. Der wichtigste Grund,weswegen Daten nicht kommerzialisiert werden sollten, sei aber, dassDaten nicht um ihrer selbst willen geschützt werden. "Datenschutz istkein Selbstzweck. Geschützt werden vielmehr vor allem diePrivatsphäre und das allgemeine Persönlichkeitsrecht."Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell