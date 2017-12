Der Tagesspiegel: DIW warnt vor Spaltung der Gesellschaft

Berlin (ots) - Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung(DIW) warnt vor einer Spaltung der Gesellschaft und fordert einebessere Integration von Flüchtlingen. "Wir sollten bereit sein, die,die gekommen sind und aller Wahrscheinlichkeit auch nicht wiedergehen, von der ersten Stunde an in unsere Gesellschaft zuintegrieren", sagte DIW-Vorstandsmitglied Gert G. Wagner demTagesspiegel (Mittwochausgabe).Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Wirtschaftsredaktion, Telefon: 030/29021-14606Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell