Der Tagesspiegel: DIW-Experten fordern mehr Flexibilität für arbeitende Rentner

Berlin (ots) - Arbeitnehmer im Rentenalter sollen befristeteArbeitsverträge ohne Einschränkungen schließen dürfen. Das fordernGert G. Wagner, Fellow am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung(DIW) und Vorsitzender des Sozialbeirats der Bundesregierung, sowieder Personalchef des DIW, Cornelius Richter, in einem gemeinsamenBeitrag für den Tagesspiegel (Sonntagausgabe). "Bei derNeueinstellung von Arbeitnehmern, die einen unbefristetenRentenanspruch haben, sollte es keine Obergrenze bei Dauer und Zahlmöglicher Befristungen geben", schreiben die DIW-Experten. DerGesetzgeber solle eine entsprechende Regelung schaffen, die fürArbeitnehmer und Arbeitgeber Verlässlichkeit schaffe. Angesichts derAlterung der Erwerbsbevölkerung sehen Wagner und Richter nicht dieGefahr, dass die älteren Arbeitnehmer jüngere verdrängen könnten.Ältere Menschen könnten so ihre Rentenansprüche erhöhen, Arbeitgeberkönnten erfahrene Arbeitskräfte gewinnen, werben die Autoren fürihren Vorstoß.Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell